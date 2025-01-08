Ціна Wow (WOW)
Поточна ціна Wow (WOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.69K USD
- зміна ціни Wow протягом дня — -5.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.07%
|30 днів
|$ 0
|-63.98%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
-5.07%
-6.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wow is the community token of Wow protocol that allows users to create and interact with meme tokens. Wow is built on Base, an Ethereum Layer 2 chain. EVM-compatible smart contracts serve as the backbone of all Wow pools. All pools on Wow are user-generated, and the tokens in Wow pools are not subject to any presale or team allocation. To understand how it works and explore the technical components and processes involved visit wow.xyz.
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