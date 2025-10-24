Інформація щодо ціни Worthless Coin (WORTHLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02278096$ 0,02278096 $ 0,02278096 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,58% Зміна ціни (1 дн.) -10,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -53,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -53,77%

Актуальна ціна Worthless Coin (WORTHLESS) становить --. За останні 24 години WORTHLESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WORTHLESS становить $ 0,02278096, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WORTHLESS змінився на -2,58% за останню годину, -10,02% за 24 години та на -53,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Worthless Coin (WORTHLESS)

Ринкова капіталізація $ 257,39K$ 257,39K $ 257,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 257,39K$ 257,39K $ 257,39K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 922 775,042211 999 922 775,042211 999 922 775,042211

Поточна ринкова капіталізація Worthless Coin — $ 257,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WORTHLESS — 999,92M, зі загальною пропозицією 999922775.042211. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 257,39K.