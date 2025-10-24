Інформація щодо ціни Worthless (WORTHLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03571971 $ 0,03571971 $ 0,03571971 Мін. за 24 год $ 0,04120957 $ 0,04120957 $ 0,04120957 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03571971$ 0,03571971 $ 0,03571971 Макс. за 24 год $ 0,04120957$ 0,04120957 $ 0,04120957 Рекордний максимум $ 0,09603$ 0,09603 $ 0,09603 Найнижча ціна $ 0,01145166$ 0,01145166 $ 0,01145166 Зміна ціни (за 1 год) -4,96% Зміна ціни (1 дн.) +7,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +103,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +103,67%

Актуальна ціна Worthless (WORTHLESS) становить $0,03884022. За останні 24 години WORTHLESS торгувався між мінімумом у $ 0,03571971 і максимумом у $ 0,04120957, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WORTHLESS становить $ 0,09603, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01145166.

Що стосується короткострокових результатів, то WORTHLESS змінився на -4,96% за останню годину, +7,16% за 24 години та на +103,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Worthless (WORTHLESS)

Ринкова капіталізація $ 39,01M$ 39,01M $ 39,01M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 39,01M$ 39,01M $ 39,01M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Worthless — $ 39,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WORTHLESS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39,01M.