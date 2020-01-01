Токеноміка Worms Among Us (WORMS) Дізнайтеся ключову інформацію про Worms Among Us (WORMS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Worms Among Us (WORMS) WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer. Офіційний вебсайт: http://wormsamongus.com Купити WORMS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Worms Among Us (WORMS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Worms Among Us (WORMS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,18K $ 12,18K $ 12,18K Загальна пропозиція: $ 985,74M $ 985,74M $ 985,74M Циркуляційна пропозиція: $ 985,74M $ 985,74M $ 985,74M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,18K $ 12,18K $ 12,18K Історичний максимум: $ 0,00109254 $ 0,00109254 $ 0,00109254 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Worms Among Us (WORMS)

Токеноміка Worms Among Us (WORMS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Worms Among Us (WORMS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WORMS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WORMS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WORMS, досліджуйте ціну токена WORMS в реальному часі!

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