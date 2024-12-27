Сьогоднішня ціна Worms Among Us (WORMS)

Поточна ціна Worms Among Us (WORMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.48K USD. Ціна WORMS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Worms Among Us:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.52 USD

- зміна ціни Worms Among Us протягом дня — +4.84%

- циркуляційна пропозиція – 986.02M USD

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