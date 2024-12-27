Ціна Worms Among Us (WORMS)
Поточна ціна Worms Among Us (WORMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.48K USD. Ціна WORMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Worms Among Us:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.52 USD
- зміна ціни Worms Among Us протягом дня — +4.84%
- циркуляційна пропозиція – 986.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Worms Among Us до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Worms Among Us до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Worms Among Us до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Worms Among Us до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.84%
|30 днів
|$ 0
|-96.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Worms Among Us: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
+4.84%
-91.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.
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