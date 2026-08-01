Скільки коштує Worldwide USD зараз?

Worldwide USD зараз торгуються по ціні ₴51.1269786749312000, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься WUSD сьогодні?

WUSD продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Viction Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin.

Наскільки популярний Worldwide USD сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають WUSD.

Що відрізняє Worldwide USD від інших криптоактивів?

Як частина категорії Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Viction Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin та створений на мережі --, WUSD пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки WUSD існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 658792.9642690615 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Worldwide USD за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴56.8567262850528000, а найнижча точка (ATL) — ₴41.18864329521205216000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.