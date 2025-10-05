Інформація щодо ціни Worlds First Memecoin (LOLCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00199704 $ 0,00199704 $ 0,00199704 Мін. за 24 год $ 0,00255007 $ 0,00255007 $ 0,00255007 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00199704$ 0,00199704 $ 0,00199704 Макс. за 24 год $ 0,00255007$ 0,00255007 $ 0,00255007 Рекордний максимум $ 0,00795894$ 0,00795894 $ 0,00795894 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -5,70% Зміна ціни (1 дн.) +5,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,36%

Актуальна ціна Worlds First Memecoin (LOLCOIN) становить $0,00220434. За останні 24 години LOLCOIN торгувався між мінімумом у $ 0,00199704 і максимумом у $ 0,00255007, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOLCOIN становить $ 0,00795894, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LOLCOIN змінився на -5,70% за останню годину, +5,57% за 24 години та на -8,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Ринкова капіталізація $ 2,34M$ 2,34M $ 2,34M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,34M$ 2,34M $ 2,34M Циркуляційне постачання 999,61M 999,61M 999,61M Загальна пропозиція 999 612 754,218761 999 612 754,218761 999 612 754,218761

Поточна ринкова капіталізація Worlds First Memecoin — $ 2,34M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOLCOIN — 999,61M, зі загальною пропозицією 999612754.218761. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,34M.