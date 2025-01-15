Сьогоднішня ціна WorldLand (WLC)

Поточна ціна WorldLand (WLC) сьогодні становить 0.00818701 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WLC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WorldLand:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.11 USD

- зміна ціни WorldLand протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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