Що таке WorldLand ( WLC)

WorldLand™ is a new mainnet whose virtual machine is fully compatible with the Ethereum virtual machine, has quantum-resistant cryptography, novel energy-efficient consensus algorithms, and aims for decentralization. It issues the native WLC currency. WorldLand is meant to be the next generation blockchain with global reach and scale.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс WorldLand (WLC) Whitepaper Офіційний вебсайт