Ціна WorldLand (WLC)
Поточна ціна WorldLand (WLC) сьогодні становить 0.00818701 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WorldLand:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.11 USD
- зміна ціни WorldLand протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WorldLand до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WorldLand до USD становила $ -0.0032210849.
За останні 60 днів зміна ціни WorldLand до USD становила $ -0.0047379217.
За останні 90 днів зміна ціни WorldLand до USD становила $ -0.006911076525842033.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.03%
|30 днів
|$ -0.0032210849
|-39.34%
|60 днів
|$ -0.0047379217
|-57.87%
|90 днів
|$ -0.006911076525842033
|-45.77%
Останній аналіз цін WorldLand: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+17.81%
-0.03%
+0.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WorldLand™ is a new mainnet whose virtual machine is fully compatible with the Ethereum virtual machine, has quantum-resistant cryptography, novel energy-efficient consensus algorithms, and aims for decentralization. It issues the native WLC currency. WorldLand is meant to be the next generation blockchain with global reach and scale.
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