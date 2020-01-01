Токеноміка WorldCoin (WDC) Дізнайтеся ключову інформацію про WorldCoin (WDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WorldCoin (WDC) Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature. Офіційний вебсайт: http://www.worldcoin.global/ Купити WDC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WorldCoin (WDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WorldCoin (WDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 295,04K $ 295,04K $ 295,04K Загальна пропозиція: $ 140,48M $ 140,48M $ 140,48M Циркуляційна пропозиція: $ 140,48M $ 140,48M $ 140,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 295,04K $ 295,04K $ 295,04K Історичний максимум: $ 0,03189473 $ 0,03189473 $ 0,03189473 Історичний мінімум: $ 0,00180018 $ 0,00180018 $ 0,00180018 Поточна ціна: $ 0,00210019 $ 0,00210019 $ 0,00210019 Дізнайтеся більше про ціну WorldCoin (WDC)

Токеноміка WorldCoin (WDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WorldCoin (WDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WDC, досліджуйте ціну токена WDC в реальному часі!

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