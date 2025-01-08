Сьогоднішня ціна WorldCoin (WDC)

Поточна ціна WorldCoin (WDC) сьогодні становить 0.00522353 USD з ринковою капіталізацією $ 96.37 USD. Ціна WDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WorldCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 446.11 USD

- зміна ціни WorldCoin протягом дня — -15.79%

- циркуляційна пропозиція – 18.45K USD

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