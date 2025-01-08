Ціна WorldCoin (WDC)
Поточна ціна WorldCoin (WDC) сьогодні становить 0.00522353 USD з ринковою капіталізацією $ 96.37 USD. Ціна WDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WorldCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 446.11 USD
- зміна ціни WorldCoin протягом дня — -15.79%
- циркуляційна пропозиція – 18.45K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WorldCoin до USD становила $ -0.000979836455811615.
За останні 30 днів зміна ціни WorldCoin до USD становила $ -0.0015824590.
За останні 60 днів зміна ціни WorldCoin до USD становила $ +0.0016964834.
За останні 90 днів зміна ціни WorldCoin до USD становила $ +0.0018051692571676717.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000979836455811615
|-15.79%
|30 днів
|$ -0.0015824590
|-30.29%
|60 днів
|$ +0.0016964834
|+32.48%
|90 днів
|$ +0.0018051692571676717
|+52.81%
Останній аналіз цін WorldCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-15.79%
-19.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature.
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