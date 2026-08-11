Сьогоднішня ціна WorldAssets

Поточна ціна WorldAssets (INC) сьогодні становить $ 0,078436, зі зміною 1,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INC до USD становить $ 0,078436 за INC.

WorldAssets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7 059 284, з циркуляційною пропозицією у 90,00M INC. Протягом останніх 24 годин INC торгувався між $ 0,076956 (мінімум) та $ 0,079311 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,13, тоді як історичний мінімум — $ 0,066971.

У короткостроковій динаміці INC змінився на -0,43% за останню годину та на +0,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 72,54K.

Ринкова інформація щодо WorldAssets (INC)

Ринкова капіталізація $ 7,06M$ 7,06M $ 7,06M Обсяг (за 24 год) $ 72,54K$ 72,54K $ 72,54K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,53M$ 23,53M $ 23,53M Циркуляційне постачання 90,00M 90,00M 90,00M Загальна пропозиція 300 000 000,0 300 000 000,0 300 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WorldAssets — $ 7,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 72,54K. Циркуляційна пропозиція INC — 90,00M, зі загальною пропозицією 300000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,53M.