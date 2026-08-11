Сьогоднішня ціна World3

Поточна ціна World3 (WAI) сьогодні становить $ 0.00823912, зі зміною 0.49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAI до USD становить $ 0.00823912 за WAI.

World3 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,793,543, з циркуляційною пропозицією у 339.06M WAI. Протягом останніх 24 годин WAI торгувався між $ 0.00809484 (мінімум) та $ 0.00860653 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.069136, тоді як історичний мінімум — $ 0.00808267.

У короткостроковій динаміці WAI змінився на -0.27% за останню годину та на -10.55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 74.95K.

Ринкова інформація щодо World3 (WAI)

Ринкова капіталізація $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Обсяг (за 24 год) $ 74.95K$ 74.95K $ 74.95K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Циркуляційне постачання 339.06M 339.06M 339.06M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація World3 — $ 2.79M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 74.95K. Циркуляційна пропозиція WAI — 339.06M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8.24M.