Ціна World Series of Degens (WSOD)
Поточна ціна World Series of Degens (WSOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 382,21K USD. Ціна WSOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності World Series of Degens:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни World Series of Degens протягом дня — -4,45%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
Отримуйте оновлення цін WSOD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WSOD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни World Series of Degens до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни World Series of Degens до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни World Series of Degens до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни World Series of Degens до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін World Series of Degens: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,14%
-4,45%
+231,95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
World Series of Degens is a Solana-based meme project that caters to "degens" (short for degenerates, a term of endearment amongst people who love to gamble on crypto, sports, poker, slots, etc.). It's mascot is "Degen Danny." But WSOD is also more than just a meme idea; it also has utility. Things like leaderboards, giveaways, sponsored entries into poker events, and even merch (i.e., patches, wristbands, etc.). Those in the WSOD community can share "bad beat" stories, discuss their pending wagers, and much more. The more active you are in the WSOD community, the more you'll rank on WSOD's leaderboards, which makes you eligible for recognition and prizes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WSOD до VND
₫--
|1 WSOD до AUD
A$--
|1 WSOD до GBP
￡--
|1 WSOD до EUR
€--
|1 WSOD до USD
$--
|1 WSOD до MYR
RM--
|1 WSOD до TRY
₺--
|1 WSOD до JPY
¥--
|1 WSOD до RUB
₽--
|1 WSOD до INR
₹--
|1 WSOD до IDR
Rp--
|1 WSOD до KRW
₩--
|1 WSOD до PHP
₱--
|1 WSOD до EGP
￡E.--
|1 WSOD до BRL
R$--
|1 WSOD до CAD
C$--
|1 WSOD до BDT
৳--
|1 WSOD до NGN
₦--
|1 WSOD до UAH
₴--
|1 WSOD до VES
Bs--
|1 WSOD до PKR
Rs--
|1 WSOD до KZT
₸--
|1 WSOD до THB
฿--
|1 WSOD до TWD
NT$--
|1 WSOD до AED
د.إ--
|1 WSOD до CHF
Fr--
|1 WSOD до HKD
HK$--
|1 WSOD до MAD
.د.م--
|1 WSOD до MXN
$--