Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна World Rebuilding Trust сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WRT становить 11 298,81 USD. Відстежуйте оновлення цін WRT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна World Rebuilding Trust сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WRT становить 11 298,81 USD. Відстежуйте оновлення цін WRT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WRT

Інформація про ціну WRT

Що таке WRT

Офіційний вебсайт WRT

Токеноміка WRT

Прогноз ціни WRT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип World Rebuilding Trust

Ціна World Rebuilding Trust (WRT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WRT до USD:

$0,0000113
$0,0000113$0,0000113
+0,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни World Rebuilding Trust (WRT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:34:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна World Rebuilding Trust

Поточна ціна World Rebuilding Trust (WRT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WRT до USD становить $ 0 за WRT.

World Rebuilding Trust наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 298,81, з циркуляційною пропозицією у 999,93M WRT. Протягом останніх 24 годин WRT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WRT змінився на -- за останню годину та на +1,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо World Rebuilding Trust (WRT)

$ 11,30K
$ 11,30K$ 11,30K

--
----

$ 11,30K
$ 11,30K$ 11,30K

999,93M
999,93M 999,93M

999 930 540,277753
999 930 540,277753 999 930 540,277753

Поточна ринкова капіталізація World Rebuilding Trust — $ 11,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WRT — 999,93M, зі загальною пропозицією 999930540.277753. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,30K.

Історія ціни World Rebuilding Trust у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,29%

+1,81%

+1,81%

Історія ціни World Rebuilding Trust (WRT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни World Rebuilding Trust до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни World Rebuilding Trust до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни World Rebuilding Trust до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни World Rebuilding Trust до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,29%
30 днів$ 0+2,35%
60 днів$ 0-9,56%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни World Rebuilding Trust

Прогноз ціни World Rebuilding Trust (WRT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WRT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни World Rebuilding Trust (WRT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна World Rebuilding Trust потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне World Rebuilding Trust у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WRT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни World Rebuilding Trust.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс World Rebuilding Trust (WRT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSolana EcosystemSolana Token-2022

Про World Rebuilding Trust

Яка зараз ціна торгівлі World Rebuilding Trust?

Поточна ціна торгівлі World Rebuilding Trust становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі WRT?

WRT зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники World Rebuilding Trust сьогодні?

За останні 24 години World Rebuilding Trust зазнав зміни ціни на 0.29%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується World Rebuilding Trust сьогодні?

Протягом останнього дня World Rebuilding Trust коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про World Rebuilding Trust

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:34:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для World Rebuilding Trust (WRT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про World Rebuilding Trust

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,2940
$0,2940$0,2940

+194,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,38990
$0,38990$0,38990

-8,50%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01457
$0,01457$0,01457

-21,02%

AurumX

AurumX

UMX

$0,12607
$0,12607$0,12607

-27,87%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00687
$0,00687$0,00687

+52,66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003373
$0,0003373$0,0003373

+27,28%

Myros

Myros

MY

$0,0119
$0,0119$0,0119

+16,66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7798
$2,7798$2,7798

+14,86%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0115
$0,0115$0,0115

+9,52%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?