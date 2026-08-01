Сьогоднішня ціна World Rebuilding Trust

Поточна ціна World Rebuilding Trust (WRT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WRT до USD становить $ 0 за WRT.

World Rebuilding Trust наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 298,81, з циркуляційною пропозицією у 999,93M WRT. Протягом останніх 24 годин WRT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WRT змінився на -- за останню годину та на +1,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо World Rebuilding Trust (WRT)

Ринкова капіталізація $ 11,30K$ 11,30K $ 11,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,30K$ 11,30K $ 11,30K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 930 540,277753 999 930 540,277753 999 930 540,277753

Поточна ринкова капіталізація World Rebuilding Trust — $ 11,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WRT — 999,93M, зі загальною пропозицією 999930540.277753. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,30K.