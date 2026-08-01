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Поточна ціна World Peace сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PEACE становить 53 242 USD. Відстежуйте оновлення цін PEACE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна World Peace сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PEACE становить 53 242 USD. Відстежуйте оновлення цін PEACE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна World Peace (PEACE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PEACE до USD:

$0,00005402
$0,00005402$0,00005402
+1,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни World Peace (PEACE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:34:13 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна World Peace

Поточна ціна World Peace (PEACE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEACE до USD становить $ 0 за PEACE.

World Peace наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53 242, з циркуляційною пропозицією у 985,65M PEACE. Протягом останніх 24 годин PEACE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00122705, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PEACE змінився на +0,41% за останню годину та на -0,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо World Peace (PEACE)

$ 53,24K
$ 53,24K$ 53,24K

--
----

$ 53,78K
$ 53,78K$ 53,78K

985,65M
985,65M 985,65M

995 647 322,0
995 647 322,0 995 647 322,0

Поточна ринкова капіталізація World Peace — $ 53,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEACE — 985,65M, зі загальною пропозицією 995647322.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,78K.

Історія ціни World Peace у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00122705
$ 0,00122705$ 0,00122705

$ 0
$ 0$ 0

+0,41%

+0,92%

-0,72%

-0,72%

Історія ціни World Peace (PEACE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни World Peace до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни World Peace до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни World Peace до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни World Peace до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,92%
30 днів$ 0+12,22%
60 днів$ 0-6,25%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни World Peace

Прогноз ціни World Peace (PEACE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PEACE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни World Peace (PEACE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна World Peace потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне World Peace у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PEACE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни World Peace.

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Ресурс World Peace (PEACE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про World Peace

Яка зараз ціна торгівлі World Peace?

World Peace (PEACE) наразі коштує ₴ UAH, що відображає зміну ціни на рівні 0.91% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни World Peace сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі PEACE?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає World Peace у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #6862 місце за ринковою капіталізацією ₴2346640.17121610944000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо PEACE?

З обігом 985647322.0 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою World Peace?

Діапазон цін від ₴ до ₴ за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як World Peace поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, PEACE продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про World Peace

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:34:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для World Peace (PEACE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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