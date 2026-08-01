Сьогоднішня ціна World Peace

Поточна ціна World Peace (PEACE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEACE до USD становить $ 0 за PEACE.

World Peace наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53 242, з циркуляційною пропозицією у 985,65M PEACE. Протягом останніх 24 годин PEACE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00122705, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PEACE змінився на +0,41% за останню годину та на -0,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо World Peace (PEACE)

Ринкова капіталізація $ 53,24K$ 53,24K $ 53,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,78K$ 53,78K $ 53,78K Циркуляційне постачання 985,65M 985,65M 985,65M Загальна пропозиція 995 647 322,0 995 647 322,0 995 647 322,0

Поточна ринкова капіталізація World Peace — $ 53,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEACE — 985,65M, зі загальною пропозицією 995647322.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,78K.