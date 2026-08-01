Сьогоднішня ціна World Of Claudecraft

Поточна ціна World Of Claudecraft (WOC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOC до USD становить $ 0 за WOC.

World Of Claudecraft наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 129,813, з циркуляційною пропозицією у 997.27M WOC. Протягом останніх 24 годин WOC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WOC змінився на -1.24% за останню годину та на -23.73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9.05K.

Ринкова інформація щодо World Of Claudecraft (WOC)

Ринкова капіталізація $ 129.81K$ 129.81K $ 129.81K Обсяг (за 24 год) $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 129.81K$ 129.81K $ 129.81K Циркуляційне постачання 997.27M 997.27M 997.27M Загальна пропозиція 997,273,029.103705 997,273,029.103705 997,273,029.103705

Поточна ринкова капіталізація World Of Claudecraft — $ 129.81K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9.05K. Циркуляційна пропозиція WOC — 997.27M, зі загальною пропозицією 997273029.103705. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129.81K.