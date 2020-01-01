Токеноміка World Friendship Cash (WFCA) Дізнайтеся ключову інформацію про World Friendship Cash (WFCA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація World Friendship Cash (WFCA) WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together! Офіційний вебсайт: https://wfca.io/ Whitepaper: https://wfca.io/assets/doc/WFCA_Whitepaper_ver1.1_220922.pdf?v20231004 Купити WFCA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни World Friendship Cash (WFCA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена World Friendship Cash (WFCA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,23M $ 25,23M $ 25,23M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 385,82M $ 385,82M $ 385,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 65,39M $ 65,39M $ 65,39M Історичний максимум: $ 2,37 $ 2,37 $ 2,37 Історичний мінімум: $ 0,00139981 $ 0,00139981 $ 0,00139981 Поточна ціна: $ 0,065359 $ 0,065359 $ 0,065359 Дізнайтеся більше про ціну World Friendship Cash (WFCA)

Токеноміка World Friendship Cash (WFCA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки World Friendship Cash (WFCA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WFCA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WFCA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WFCA, досліджуйте ціну токена WFCA в реальному часі!

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