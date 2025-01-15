Сьогоднішня ціна World Friendship Cash (WFCA)

Поточна ціна World Friendship Cash (WFCA) сьогодні становить 0.04628395 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності World Friendship Cash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 459.59K USD

- зміна ціни World Friendship Cash протягом дня — +4.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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