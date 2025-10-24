Актуальна ціна World Computer Money сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WCM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WCM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна World Computer Money сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WCM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WCM на MEXC вже зараз.

Ціна World Computer Money (WCM)

Актуальна ціна 1 WCM до USD:

--
----
+5,00%1D
Графік ціни World Computer Money (WCM) в реальному часі
Інформація щодо ціни World Computer Money (WCM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00125507
$ 0,00125507$ 0,00125507

$ 0
$ 0$ 0

-0,64%

+5,09%

-4,31%

-4,31%

Актуальна ціна World Computer Money (WCM) становить --. За останні 24 години WCM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WCM становить $ 0,00125507, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WCM змінився на -0,64% за останню годину, +5,09% за 24 години та на -4,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо World Computer Money (WCM)

$ 48,52K
$ 48,52K$ 48,52K

--
----

$ 48,52K
$ 48,52K$ 48,52K

924,93M
924,93M 924,93M

924 929 416,8968393
924 929 416,8968393 924 929 416,8968393

Поточна ринкова капіталізація World Computer Money — $ 48,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WCM — 924,93M, зі загальною пропозицією 924929416.8968393. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,52K.

Історія ціни World Computer Money (WCM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни World Computer Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни World Computer Money до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни World Computer Money до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни World Computer Money до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,09%
30 днів$ 0-32,62%
60 днів$ 0-90,37%
90 днів$ 0--

Що таке World Computer Money (WCM)

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

Прогноз ціни World Computer Money (USD)

Скільки коштуватиме World Computer Money (WCM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів World Computer Money (WCM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо World Computer Money.

Перегляньте прогноз ціни World Computer Money вже зараз!

WCM до місцевих валют

Токеноміка World Computer Money (WCM)

Розуміння токеноміки World Computer Money (WCM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WCM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про World Computer Money (WCM)

Скільки сьогодні коштує World Computer Money (WCM)?
Актуальна ціна WCM у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WCM до USD?
Поточна ціна WCM до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація World Computer Money?
Ринкова капіталізація WCM — $ 48,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WCM?
Циркуляційна пропозиція WCM — 924,93M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WCM?
WCM досяг історичної максимальної ціни у 0,00125507 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WCM?
Історична мінімальна ціна WCM становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WCM?
Актуальний обсяг торгівлі WCM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WCM цього року?
WCM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WCM для поглибленого аналізу.
