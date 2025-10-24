Інформація щодо ціни World Computer Money (WCM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00125507$ 0,00125507 $ 0,00125507 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,64% Зміна ціни (1 дн.) +5,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,31%

Актуальна ціна World Computer Money (WCM) становить --. За останні 24 години WCM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WCM становить $ 0,00125507, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WCM змінився на -0,64% за останню годину, +5,09% за 24 години та на -4,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо World Computer Money (WCM)

Ринкова капіталізація $ 48,52K$ 48,52K $ 48,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,52K$ 48,52K $ 48,52K Циркуляційне постачання 924,93M 924,93M 924,93M Загальна пропозиція 924 929 416,8968393 924 929 416,8968393 924 929 416,8968393

Поточна ринкова капіталізація World Computer Money — $ 48,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WCM — 924,93M, зі загальною пропозицією 924929416.8968393. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,52K.