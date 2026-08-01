Сьогоднішня ціна World Collective Oil Reserve

Поточна ціна World Collective Oil Reserve (WCOR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WCOR до USD становить $ 0 за WCOR.

World Collective Oil Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 152,594, з циркуляційною пропозицією у 999.98M WCOR. Протягом останніх 24 годин WCOR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02498724, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WCOR змінився на -0.01% за останню годину та на +2.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 140.45.

Ринкова інформація щодо World Collective Oil Reserve (WCOR)

Ринкова капіталізація $ 152.59K$ 152.59K $ 152.59K Обсяг (за 24 год) $ 140.45$ 140.45 $ 140.45 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 152.59K$ 152.59K $ 152.59K Циркуляційне постачання 999.98M 999.98M 999.98M Загальна пропозиція 999,982,510.496759 999,982,510.496759 999,982,510.496759

Поточна ринкова капіталізація World Collective Oil Reserve — $ 152.59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 140.45. Циркуляційна пропозиція WCOR — 999.98M, зі загальною пропозицією 999982510.496759. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 152.59K.