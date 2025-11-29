Що таке WORLD CAT

Токеноміка World Cat (WORLD CAT) Дізнайтеся ключову інформацію про World Cat (WORLD CAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни World Cat (WORLD CAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена World Cat (WORLD CAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 474,03K Загальна пропозиція: $ 80,00M Циркуляційна пропозиція: $ 80,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 474,03K Історичний максимум: $ 0,09714 Історичний мінімум: $ 0 Поточна ціна: $ 0,00592532 Дізнайтеся більше про ціну World Cat (WORLD CAT)

Інформація World Cat (WORLD CAT) Офіційний вебсайт: https://worldcatcoin.com/

Токеноміка World Cat (WORLD CAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки World Cat (WORLD CAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WORLD CAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WORLD CAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WORLD CAT, досліджуйте ціну токена WORLD CAT в реальному часі!

Прогноз ціни WORLD CAT Хочете знати, куди рухається WORLD CAT? Наша сторінка прогнозу ціни WORLD CAT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

