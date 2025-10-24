Актуальна ціна World Cat сьогодні становить 0,02677625 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WORLD CAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WORLD CAT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна World Cat сьогодні становить 0,02677625 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WORLD CAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WORLD CAT на MEXC вже зараз.

Ціна World Cat (WORLD CAT)

Актуальна ціна 1 WORLD CAT до USD:

$0,02677625
$0,02677625
+0,40%1D
Графік ціни World Cat (WORLD CAT) в реальному часі
Інформація щодо ціни World Cat (WORLD CAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02637855
$ 0,02637855
Мін. за 24 год
$ 0,02716629
$ 0,02716629
Макс. за 24 год

$ 0,02637855
$ 0,02637855

$ 0,02716629
$ 0,02716629

$ 0,09714
$ 0,09714

$ 0
$ 0

-0,04%

+0,44%

-8,40%

-8,40%

Актуальна ціна World Cat (WORLD CAT) становить $0,02677625. За останні 24 години WORLD CAT торгувався між мінімумом у $ 0,02637855 і максимумом у $ 0,02716629, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WORLD CAT становить $ 0,09714, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WORLD CAT змінився на -0,04% за останню годину, +0,44% за 24 години та на -8,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо World Cat (WORLD CAT)

$ 2,14M
$ 2,14M

--
--

$ 2,14M
$ 2,14M

80,00M
80,00M

79 999 978,71555756
79 999 978,71555756

Поточна ринкова капіталізація World Cat — $ 2,14M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WORLD CAT — 80,00M, зі загальною пропозицією 79999978.71555756. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,14M.

Історія ціни World Cat (WORLD CAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни World Cat до USD становила $ +0,00011833.
За останні 30 днів зміна ціни World Cat до USD становила $ -0,0103906550.
За останні 60 днів зміна ціни World Cat до USD становила $ -0,0103023710.
За останні 90 днів зміна ціни World Cat до USD становила $ +0,02665481968695596972.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00011833+0,44%
30 днів$ -0,0103906550-38,80%
60 днів$ -0,0103023710-38,47%
90 днів$ +0,02665481968695596972+21 950,71%

Що таке World Cat (WORLD CAT)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс World Cat (WORLD CAT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни World Cat (USD)

Скільки коштуватиме World Cat (WORLD CAT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів World Cat (WORLD CAT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо World Cat.

Перегляньте прогноз ціни World Cat вже зараз!

WORLD CAT до місцевих валют

Токеноміка World Cat (WORLD CAT)

Розуміння токеноміки World Cat (WORLD CAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WORLD CAT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про World Cat (WORLD CAT)

Скільки сьогодні коштує World Cat (WORLD CAT)?
Актуальна ціна WORLD CAT у USD становить 0,02677625 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WORLD CAT до USD?
Поточна ціна WORLD CAT до USD — $ 0,02677625. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація World Cat?
Ринкова капіталізація WORLD CAT — $ 2,14M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WORLD CAT?
Циркуляційна пропозиція WORLD CAT — 80,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WORLD CAT?
WORLD CAT досяг історичної максимальної ціни у 0,09714 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WORLD CAT?
Історична мінімальна ціна WORLD CAT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WORLD CAT?
Актуальний обсяг торгівлі WORLD CAT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WORLD CAT цього року?
WORLD CAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WORLD CAT для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

