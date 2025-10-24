Інформація щодо ціни World Cat (WORLD CAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02637855 $ 0,02637855 $ 0,02637855 Мін. за 24 год $ 0,02716629 $ 0,02716629 $ 0,02716629 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02637855$ 0,02637855 $ 0,02637855 Макс. за 24 год $ 0,02716629$ 0,02716629 $ 0,02716629 Рекордний максимум $ 0,09714$ 0,09714 $ 0,09714 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,04% Зміна ціни (1 дн.) +0,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,40%

Актуальна ціна World Cat (WORLD CAT) становить $0,02677625. За останні 24 години WORLD CAT торгувався між мінімумом у $ 0,02637855 і максимумом у $ 0,02716629, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WORLD CAT становить $ 0,09714, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WORLD CAT змінився на -0,04% за останню годину, +0,44% за 24 години та на -8,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо World Cat (WORLD CAT)

Ринкова капіталізація $ 2,14M$ 2,14M $ 2,14M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,14M$ 2,14M $ 2,14M Циркуляційне постачання 80,00M 80,00M 80,00M Загальна пропозиція 79 999 978,71555756 79 999 978,71555756 79 999 978,71555756

Поточна ринкова капіталізація World Cat — $ 2,14M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WORLD CAT — 80,00M, зі загальною пропозицією 79999978.71555756. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,14M.