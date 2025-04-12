Сьогоднішня ціна WorkoutApp (WRT)

Поточна ціна WorkoutApp (WRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.06K USD. Ціна WRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WorkoutApp:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни WorkoutApp протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 3.75B USD

Отримуйте оновлення цін WRT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WRT.