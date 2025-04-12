Ціна WorkoutApp (WRT)
Поточна ціна WorkoutApp (WRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.06K USD. Ціна WRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WorkoutApp:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WorkoutApp протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 3.75B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WorkoutApp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WorkoutApp до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WorkoutApp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WorkoutApp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-41.78%
|60 днів
|$ 0
|-81.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WorkoutApp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI-based training to earn projects, set to surpass the success of platforms like Step'n and Step.app, offering a more comprehensive and technologically advanced approach to fitness and health. It offers: Insights on health | 10 sport disciplines | Metaverse integration | Team tournaments - WRT League | Lottery features (spinners, lootboxes etc.)| Fan tokens for connecting with favourite athletes.
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