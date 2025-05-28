Ціна WOPEN (WOPEN)
Поточна ціна WOPEN (WOPEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 294,43K USD. Ціна WOPEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WOPEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WOPEN протягом дня — +86,00%
- циркуляційна пропозиція – 992,14M USD
Отримуйте оновлення цін WOPEN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WOPEN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WOPEN до USD становила $ +0,0001372.
За останні 30 днів зміна ціни WOPEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WOPEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WOPEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0001372
|+86,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WOPEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,10%
+86,00%
+46,01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Open Crypto Foundation (OCF) represents a paradigm shift in the blockchain ecosystem, establishing a robust framework for secure, transparent, and interoperable decentralized applications. Our mission encompasses the development of cutting-edge cryptographic solutions, the implementation of advanced consensus mechanisms, and the creation of a comprehensive ecosystem that prioritizes security, scalability, and user sovereignty. Through our subsidiary OpenLabs, we are pioneering the OpenNet blockchain protocol, a next-generation distributed ledger technology that integrates zero-knowledge proofs, sharding mechanisms, and cross-chain interoperability protocols to deliver unprecedented performance and security guarantees. The token economics of OpenNet are designed to create a synergistic relationship between utility, security, and decentralized governance. The open token fuels network activity and application usage, while the stake token secures the network through PoS and empowers the community DAO. The initial allocation provides a foundation, but the long-term evolution of supply, rewards, and resource allocation is placed firmly in the hands of the stake holders.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WOPEN до VND
₫--
|1 WOPEN до AUD
A$--
|1 WOPEN до GBP
￡--
|1 WOPEN до EUR
€--
|1 WOPEN до USD
$--
|1 WOPEN до MYR
RM--
|1 WOPEN до TRY
₺--
|1 WOPEN до JPY
¥--
|1 WOPEN до RUB
₽--
|1 WOPEN до INR
₹--
|1 WOPEN до IDR
Rp--
|1 WOPEN до KRW
₩--
|1 WOPEN до PHP
₱--
|1 WOPEN до EGP
￡E.--
|1 WOPEN до BRL
R$--
|1 WOPEN до CAD
C$--
|1 WOPEN до BDT
৳--
|1 WOPEN до NGN
₦--
|1 WOPEN до UAH
₴--
|1 WOPEN до VES
Bs--
|1 WOPEN до PKR
Rs--
|1 WOPEN до KZT
₸--
|1 WOPEN до THB
฿--
|1 WOPEN до TWD
NT$--
|1 WOPEN до AED
د.إ--
|1 WOPEN до CHF
Fr--
|1 WOPEN до HKD
HK$--
|1 WOPEN до MAD
.د.م--
|1 WOPEN до MXN
$--