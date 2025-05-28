Сьогоднішня ціна WOPEN (WOPEN)

Поточна ціна WOPEN (WOPEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 294,43K USD. Ціна WOPEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WOPEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни WOPEN протягом дня — +86,00%

- циркуляційна пропозиція – 992,14M USD

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