Токеноміка WOP COIN (WOP) Дізнайтеся ключову інформацію про WOP COIN (WOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WOP COIN (WOP) Launched in December 2024, $WOP is a deflationary Meme Coin project that is positioned at the intersection of Crypto, Pop and Hip Hop Culture. Our objective is to leverage leading edge blockchain technologies, such as the Token-2022 program, to deliver innovative crypto solutions, whilst simultaneously providing a fun community for people to connect and share their love of Meme's, Pop, and Hip Hop. Офіційний вебсайт: https://wopcoin.xyz/ Купити WOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WOP COIN (WOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WOP COIN (WOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,61K $ 8,61K $ 8,61K Загальна пропозиція: $ 967,97M $ 967,97M $ 967,97M Циркуляційна пропозиція: $ 967,97M $ 967,97M $ 967,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,61K $ 8,61K $ 8,61K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну WOP COIN (WOP)

Токеноміка WOP COIN (WOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WOP COIN (WOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOP, досліджуйте ціну токена WOP в реальному часі!

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