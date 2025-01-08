Ціна WOP COIN (WOP)
Поточна ціна WOP COIN (WOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.57K USD. Ціна WOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WOP COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37 USD
- зміна ціни WOP COIN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 967.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WOP COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WOP COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WOP COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WOP COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін WOP COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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+16.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched in December 2024, $WOP is a deflationary Meme Coin project that is positioned at the intersection of Crypto, Pop and Hip Hop Culture. Our objective is to leverage leading edge blockchain technologies, such as the Token-2022 program, to deliver innovative crypto solutions, whilst simultaneously providing a fun community for people to connect and share their love of Meme's, Pop, and Hip Hop.
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