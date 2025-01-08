Сьогоднішня ціна WOP COIN (WOP)

Поточна ціна WOP COIN (WOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.57K USD. Ціна WOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WOP COIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37 USD

- зміна ціни WOP COIN протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 967.97M USD

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