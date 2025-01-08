Ціна Woozoo Music (WZM)
Поточна ціна Woozoo Music (WZM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WZM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Woozoo Music:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.19 USD
- зміна ціни Woozoo Music протягом дня — -7.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Woozoo Music до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Woozoo Music до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Woozoo Music до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Woozoo Music до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.78%
|30 днів
|$ 0
|-30.08%
|60 днів
|$ 0
|-36.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Woozoo Music: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-7.78%
+3.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFT & Metaverse in Music / Will be mainly used by numerous K-POP fans around the world, and the users can purchase online performance tickets and goods and participate in voting for artists with WZM tokens.
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