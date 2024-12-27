Сьогоднішня ціна Woonkly (WOOP)

Поточна ціна Woonkly (WOOP) сьогодні становить 0.00168337 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна WOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Woonkly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.59K USD

- зміна ціни Woonkly протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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