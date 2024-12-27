Ціна Woonkly (WOOP)
Поточна ціна Woonkly (WOOP) сьогодні становить 0.00168337 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна WOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Woonkly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.59K USD
- зміна ціни Woonkly протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Woonkly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Woonkly до USD становила $ -0.0003112837.
За останні 60 днів зміна ціни Woonkly до USD становила $ -0.0004096985.
За останні 90 днів зміна ціни Woonkly до USD становила $ -0.00048909599646758.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.20%
|30 днів
|$ -0.0003112837
|-18.49%
|60 днів
|$ -0.0004096985
|-24.33%
|90 днів
|$ -0.00048909599646758
|-22.51%
Останній аналіз цін Woonkly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-0.20%
+4.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Woonkly Metasocial Network is a Decentralized Social Network where all posts are converted into NFTs directly, where users have full control of their data and where content is not uploaded to a server but to users' computers through IPFS (interplanetary file system).
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