Токеноміка Woolly Mouse (WOOLLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Woolly Mouse (WOOLLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Woolly Mouse (WOOLLY) This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/47NF9q76FaLAbZQmBaHeeUWYsEn4Rt4qjmh1oACipump Купити WOOLLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Woolly Mouse (WOOLLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Woolly Mouse (WOOLLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,92K $ 25,92K $ 25,92K Загальна пропозиція: $ 998,84M $ 998,84M $ 998,84M Циркуляційна пропозиція: $ 998,84M $ 998,84M $ 998,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,92K $ 25,92K $ 25,92K Історичний максимум: $ 0,003208 $ 0,003208 $ 0,003208 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Woolly Mouse (WOOLLY)

Токеноміка Woolly Mouse (WOOLLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Woolly Mouse (WOOLLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOOLLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOOLLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOOLLY, досліджуйте ціну токена WOOLLY в реальному часі!

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