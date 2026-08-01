Сьогоднішня ціна Woofy

Поточна ціна Woofy (WOOFY) сьогодні становить $ 0,00194648, зі зміною 2,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOOFY до USD становить $ 0,00194648 за WOOFY.

Woofy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 261, з циркуляційною пропозицією у 15,03M WOOFY. Протягом останніх 24 годин WOOFY торгувався між $ 0,0019372 (мінімум) та $ 0,00200566 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00267657, тоді як історичний мінімум — $ 0,00157802.

У короткостроковій динаміці WOOFY змінився на -0,03% за останню годину та на -9,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,87K.

Ринкова інформація щодо Woofy (WOOFY)

Ринкова капіталізація $ 29,26K$ 29,26K $ 29,26K Обсяг (за 24 год) $ 2,87K$ 2,87K $ 2,87K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,26K$ 29,26K $ 29,26K Циркуляційне постачання 15,03M 15,03M 15,03M Загальна пропозиція 15 032 552,05575174 15 032 552,05575174 15 032 552,05575174

Поточна ринкова капіталізація Woofy — $ 29,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,87K. Циркуляційна пропозиція WOOFY — 15,03M, зі загальною пропозицією 15032552.05575174. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,26K.