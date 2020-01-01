Токеноміка Woofi the genius dog (WOOFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Woofi the genius dog (WOOFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Woofi the genius dog (WOOFI) We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Офіційний вебсайт: https://www.wooficoin.com/ Купити WOOFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Woofi the genius dog (WOOFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Woofi the genius dog (WOOFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,14M $ 4,14M $ 4,14M Загальна пропозиція: $ 991,12M $ 991,12M $ 991,12M Циркуляційна пропозиція: $ 991,12M $ 991,12M $ 991,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,14M $ 4,14M $ 4,14M Історичний максимум: $ 0,00595592 $ 0,00595592 $ 0,00595592 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00416809 $ 0,00416809 $ 0,00416809 Дізнайтеся більше про ціну Woofi the genius dog (WOOFI)

Токеноміка Woofi the genius dog (WOOFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Woofi the genius dog (WOOFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOOFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOOFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOOFI, досліджуйте ціну токена WOOFI в реальному часі!

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