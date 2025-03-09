Ціна Woofi the genius dog (WOOFI)
Поточна ціна Woofi the genius dog (WOOFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 57.87K USD. Ціна WOOFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Woofi the genius dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.73K USD
- зміна ціни Woofi the genius dog протягом дня — -28.54%
- циркуляційна пропозиція – 991.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Woofi the genius dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Woofi the genius dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Woofi the genius dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Woofi the genius dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-28.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Woofi the genius dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.22%
-28.54%
-52.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto
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