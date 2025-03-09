Сьогоднішня ціна Woofi the genius dog (WOOFI)

Поточна ціна Woofi the genius dog (WOOFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 57.87K USD. Ціна WOOFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Woofi the genius dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.73K USD

- зміна ціни Woofi the genius dog протягом дня — -28.54%

- циркуляційна пропозиція – 991.12M USD

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