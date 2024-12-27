Сьогоднішня ціна woofer (WOOFER)

Поточна ціна woofer (WOOFER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 105.43K USD. Ціна WOOFER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності woofer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.77K USD

- зміна ціни woofer протягом дня — -12.46%

- циркуляційна пропозиція – 4.28B USD

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