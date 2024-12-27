Ціна woofer (WOOFER)
Поточна ціна woofer (WOOFER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 105.43K USD. Ціна WOOFER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності woofer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.77K USD
- зміна ціни woofer протягом дня — -12.46%
- циркуляційна пропозиція – 4.28B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни woofer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни woofer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни woofer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни woofer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін woofer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.01%
-12.46%
+21.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud.
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