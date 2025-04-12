Ціна Woof (WOOF)
Поточна ціна Woof (WOOF) сьогодні становить 0.00280671 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна WOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Woof:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Woof протягом дня — +22.94%
- циркуляційна пропозиція – 469.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Woof до USD становила $ +0.00052367.
За останні 30 днів зміна ціни Woof до USD становила $ -0.0018162894.
За останні 60 днів зміна ціни Woof до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Woof до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00052367
|+22.94%
|30 днів
|$ -0.0018162894
|-64.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Woof: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+22.94%
+11.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.
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