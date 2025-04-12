Сьогоднішня ціна Woof (WOOF)

Поточна ціна Woof (WOOF) сьогодні становить 0.00280671 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна WOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Woof:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Woof протягом дня — +22.94%

- циркуляційна пропозиція – 469.43M USD

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