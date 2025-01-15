Сьогоднішня ціна WONG (WONG)

Поточна ціна WONG (WONG) сьогодні становить 0.00109039 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна WONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WONG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.29K USD

- зміна ціни WONG протягом дня — +33.91%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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