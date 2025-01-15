Ціна WONG (WONG)
Поточна ціна WONG (WONG) сьогодні становить 0.00109039 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна WONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WONG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.29K USD
- зміна ціни WONG протягом дня — +33.91%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WONG до USD становила $ +0.00027611.
За останні 30 днів зміна ціни WONG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WONG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WONG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027611
|+33.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WONG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.98%
+33.91%
-13.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WONG is chaos in coin form, born out of ApeChain to confuse, amuse, and occasionally blow your mind. It’s a memecoin with a purpose—no promises, no utility, just pure meme magic and art-fueled anarchy. This is a token that dares to ask, What can go WONG? With a vibe that’s part hero, part troublemaker, and 100% meme-fueled chaos, $WONG exists to entertain, confuse, and onboard new users to ApeChain. Whether it’s through its viral TikTok series, “WONG or Right”, or its seamless wallet onboarding tool that rivals the smoothness of butter, $WONG is here to disrupt not just ApeChain but the entire crypto space. More than just a coin, $WONG is a living meme—an unpredictable force that thrives on community-driven humor, irreverent content, and a relentless commitment to being the weirdest, most entertaining token in the market. From its grassroots beginnings to its global ambitions, $WONG is proving that chaos and creativity are the ultimate recipe for blockchain success. If you're tired of boring projects and utility-based snooze-fests, $WONG invites you to embrace the madness, join the movement, and see just how wong you can go.
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