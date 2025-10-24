Інформація щодо ціни WONEY (WONEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,93% Зміна ціни (1 дн.) +1,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,86%

Актуальна ціна WONEY (WONEY) становить --. За останні 24 години WONEY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WONEY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WONEY змінився на -0,93% за останню годину, +1,36% за 24 години та на +5,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WONEY (WONEY)

Ринкова капіталізація $ 14,49K$ 14,49K $ 14,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,49K$ 14,49K $ 14,49K Циркуляційне постачання 871,71M 871,71M 871,71M Загальна пропозиція 871 712 560,770512 871 712 560,770512 871 712 560,770512

Поточна ринкова капіталізація WONEY — $ 14,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WONEY — 871,71M, зі загальною пропозицією 871712560.770512. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,49K.