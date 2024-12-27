Сьогоднішня ціна Wonderman Nation (WNDR)

Поточна ціна Wonderman Nation (WNDR) сьогодні становить 0.01908686 USD з ринковою капіталізацією $ 865.32K USD. Ціна WNDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wonderman Nation:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 958.15 USD

- зміна ціни Wonderman Nation протягом дня — -0.47%

- циркуляційна пропозиція – 45.44M USD

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