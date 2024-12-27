Ціна Wonderman Nation (WNDR)
Поточна ціна Wonderman Nation (WNDR) сьогодні становить 0.01908686 USD з ринковою капіталізацією $ 865.32K USD. Ціна WNDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wonderman Nation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 958.15 USD
- зміна ціни Wonderman Nation протягом дня — -0.47%
- циркуляційна пропозиція – 45.44M USD
Отримуйте оновлення цін WNDR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WNDR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wonderman Nation до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wonderman Nation до USD становила $ +0.0007695363.
За останні 60 днів зміна ціни Wonderman Nation до USD становила $ +0.0019754212.
За останні 90 днів зміна ціни Wonderman Nation до USD становила $ +0.003855668163698014.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.47%
|30 днів
|$ +0.0007695363
|+4.03%
|60 днів
|$ +0.0019754212
|+10.35%
|90 днів
|$ +0.003855668163698014
|+25.31%
Останній аналіз цін Wonderman Nation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-0.47%
+5.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Final Fantasy game mechanics, meets Axie Infinity ecosystem, meets Cryptokitties breeding – This is a play-to-earn gaming metaverse adventure like you’ve never seen before.Players can battle PvP, compete in tournaments, breed new creatures, discover NFTs during play, and blast off into the metaverse with cross-play gaming to discover new creatures on other planets, and bring them back to breed new creatures with new abilities, while marking their stake with ongoing earnings through genomic breeding royalties.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WNDR до AUD
A$0.0307298446
|1 WNDR до GBP
￡0.0150786194
|1 WNDR до EUR
€0.018132517
|1 WNDR до USD
$0.01908686
|1 WNDR до MYR
RM0.0853182642
|1 WNDR до TRY
₺0.6716666034
|1 WNDR до JPY
¥3.0113339022
|1 WNDR до RUB
₽1.960220522
|1 WNDR до INR
₹1.6313539242
|1 WNDR до IDR
Rp307.8525375458
|1 WNDR до PHP
₱1.1053200626
|1 WNDR до EGP
￡E.0.9707576996
|1 WNDR до BRL
R$0.118338532
|1 WNDR до CAD
C$0.0274850784
|1 WNDR до BDT
৳2.2814523758
|1 WNDR до NGN
₦29.5460775428
|1 WNDR до UAH
₴0.8008846456
|1 WNDR до VES
Bs0.97342986
|1 WNDR до PKR
Rs5.3135909554
|1 WNDR до KZT
₸9.9931164216
|1 WNDR до THB
฿0.650861926
|1 WNDR до TWD
NT$0.627003351
|1 WNDR до CHF
Fr0.017178174
|1 WNDR до HKD
HK$0.1481140336
|1 WNDR до MAD
.د.م0.1925864174