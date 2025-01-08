Сьогоднішня ціна Wonderland TIME (TIME)

Поточна ціна Wonderland TIME (TIME) сьогодні становить 0.04878206 USD з ринковою капіталізацією $ 43.92K USD. Ціна TIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wonderland TIME:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.90 USD

- зміна ціни Wonderland TIME протягом дня — +1.03%

- циркуляційна пропозиція – 900.26K USD

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