Ціна Wonderful Memories (WMEMO)
Поточна ціна Wonderful Memories (WMEMO) сьогодні становить 114.2 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMEMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wonderful Memories:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.75 USD
- зміна ціни Wonderful Memories протягом дня — -3.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wonderful Memories до USD становила $ -3.930432263259.
За останні 30 днів зміна ціни Wonderful Memories до USD становила $ +23.3821759200.
За останні 60 днів зміна ціни Wonderful Memories до USD становила $ -46.1579498400.
За останні 90 днів зміна ціни Wonderful Memories до USD становила $ -104.22818571150264.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3.930432263259
|-3.32%
|30 днів
|$ +23.3821759200
|+20.47%
|60 днів
|$ -46.1579498400
|-40.41%
|90 днів
|$ -104.22818571150264
|-47.71%
Останній аналіз цін Wonderful Memories: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-3.32%
+1.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wonderland DAO is a DeFi protocol focused on venture capital investments, yield maximizing market strategies, and expanding the utility of the Web3 and DeFi ecosystem by building custom investment products and partnering with growing projects that lay foundations for the future. Members represent their vote in the governance of the protocol and access their share of the treasury with our native token, wMEMO. Each wMEMO token is backed by a basket of assets in the treasury, a fluid portfolio managed by the community and expert traders elected by the community to seek out the most lucrative and effective strategies in the ecosystem. Wonderland DAO works to grow the intrinsic value of each wMEMO through market participation to provide long term value accrual, but also provides a continuous stream of tokens to members who stake their wMEMO into The Farm. As our strategies generate new assets, a portion of these new tokens are distributed to members through the farm so members can utilize these assets themselves - providing a unique opportunity for new investors to gain experience interacting with the market alongside us.
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