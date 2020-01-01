Токеноміка Wonder Sites (WONDER) Дізнайтеся ключову інформацію про Wonder Sites (WONDER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wonder Sites (WONDER) $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. Офіційний вебсайт: https://wondersites.co Купити WONDER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wonder Sites (WONDER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wonder Sites (WONDER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 473,57K $ 473,57K $ 473,57K Загальна пропозиція: $ 972,08M $ 972,08M $ 972,08M Циркуляційна пропозиція: $ 972,08M $ 972,08M $ 972,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 473,57K $ 473,57K $ 473,57K Історичний максимум: $ 0,00256663 $ 0,00256663 $ 0,00256663 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00050192 $ 0,00050192 $ 0,00050192 Дізнайтеся більше про ціну Wonder Sites (WONDER)

Токеноміка Wonder Sites (WONDER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wonder Sites (WONDER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WONDER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WONDER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WONDER, досліджуйте ціну токена WONDER в реальному часі!

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