Ціна Wonder Sites (WONDER)
Поточна ціна Wonder Sites (WONDER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 597,77K USD. Ціна WONDER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wonder Sites:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wonder Sites протягом дня — -11,51%
- циркуляційна пропозиція – 978,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wonder Sites до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wonder Sites до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wonder Sites до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wonder Sites до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11,51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wonder Sites: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7,46%
-11,51%
-61,71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.
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