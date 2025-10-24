Інформація щодо ціни Womo (WM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,318567 $ 0,318567 $ 0,318567 Мін. за 24 год $ 0,325228 $ 0,325228 $ 0,325228 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,318567$ 0,318567 $ 0,318567 Макс. за 24 год $ 0,325228$ 0,325228 $ 0,325228 Рекордний максимум $ 0,694689$ 0,694689 $ 0,694689 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) +1,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,64%

Актуальна ціна Womo (WM) становить $0,324614. За останні 24 години WM торгувався між мінімумом у $ 0,318567 і максимумом у $ 0,325228, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WM становить $ 0,694689, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WM змінився на -0,05% за останню годину, +1,24% за 24 години та на -19,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Womo (WM)

Ринкова капіталізація $ 324,64K$ 324,64K $ 324,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 324,64K$ 324,64K $ 324,64K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 077,480174482 1 000 077,480174482 1 000 077,480174482

Поточна ринкова капіталізація Womo — $ 324,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WM — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000077.480174482. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 324,64K.