Токеноміка Wombat (WOMBAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Wombat (WOMBAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wombat (WOMBAT) Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world. There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds. Офіційний вебсайт: https://www.wombat.app/ Купити WOMBAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wombat (WOMBAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wombat (WOMBAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 464,27K $ 464,27K $ 464,27K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 3,20B $ 3,20B $ 3,20B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,45M $ 1,45M $ 1,45M Історичний максимум: $ 0,0160622 $ 0,0160622 $ 0,0160622 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014487 $ 0,00014487 $ 0,00014487 Дізнайтеся більше про ціну Wombat (WOMBAT)

Токеноміка Wombat (WOMBAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wombat (WOMBAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOMBAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOMBAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOMBAT, досліджуйте ціну токена WOMBAT в реальному часі!

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