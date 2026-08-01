Сьогоднішня ціна Wombat Exchange

Поточна ціна Wombat Exchange (WOM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 24.24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOM до USD становить $ 0 за WOM.

Wombat Exchange наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 151,389, з циркуляційною пропозицією у 195.77M WOM. Протягом останніх 24 годин WOM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.084, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WOM змінився на +0.26% за останню годину та на +21.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.59K.

Ринкова інформація щодо Wombat Exchange (WOM)

Ринкова капіталізація $ 151.39K$ 151.39K $ 151.39K Обсяг (за 24 год) $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 773.31K$ 773.31K $ 773.31K Циркуляційне постачання 195.77M 195.77M 195.77M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Wombat Exchange — $ 151.39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.59K. Циркуляційна пропозиція WOM — 195.77M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 773.31K.