Сьогоднішня ціна Wombat (WOMBAT)

Поточна ціна Wombat (WOMBAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна WOMBAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wombat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17K USD

- зміна ціни Wombat протягом дня — -1.44%

- циркуляційна пропозиція – 3.20B USD

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