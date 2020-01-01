Токеноміка Woman Yelling At Cat (WYAC) Дізнайтеся ключову інформацію про Woman Yelling At Cat (WYAC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Woman Yelling At Cat (WYAC) The Official “WOMAN YELLING AT CAT” meme coin launched by Taylor Armstrong. Офіційний вебсайт: https://wyac.world/ Купити WYAC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Woman Yelling At Cat (WYAC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Woman Yelling At Cat (WYAC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Загальна пропозиція: $ 989,96M $ 989,96M $ 989,96M Циркуляційна пропозиція: $ 989,96M $ 989,96M $ 989,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Історичний максимум: $ 0,057973 $ 0,057973 $ 0,057973 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0015913 $ 0,0015913 $ 0,0015913 Дізнайтеся більше про ціну Woman Yelling At Cat (WYAC)

Токеноміка Woman Yelling At Cat (WYAC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Woman Yelling At Cat (WYAC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WYAC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WYAC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WYAC, досліджуйте ціну токена WYAC в реальному часі!

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