Ціна Woman Yelling At Cat (WYAC)
Поточна ціна Woman Yelling At Cat (WYAC) сьогодні становить 0.00409201 USD з ринковою капіталізацією $ 4.05M USD. Ціна WYAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Woman Yelling At Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.26K USD
- зміна ціни Woman Yelling At Cat протягом дня — +10.15%
- циркуляційна пропозиція – 989.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Woman Yelling At Cat до USD становила $ +0.00037714.
За останні 30 днів зміна ціни Woman Yelling At Cat до USD становила $ -0.0025276132.
За останні 60 днів зміна ціни Woman Yelling At Cat до USD становила $ -0.0032676373.
За останні 90 днів зміна ціни Woman Yelling At Cat до USD становила $ +0.0028783857511820434.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00037714
|+10.15%
|30 днів
|$ -0.0025276132
|-61.76%
|60 днів
|$ -0.0032676373
|-79.85%
|90 днів
|$ +0.0028783857511820434
|+237.17%
Останній аналіз цін Woman Yelling At Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
+10.15%
-31.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Official “WOMAN YELLING AT CAT” meme coin launched by Taylor Armstrong.
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