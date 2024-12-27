Сьогоднішня ціна Woman Yelling At Cat (WYAC)

Поточна ціна Woman Yelling At Cat (WYAC) сьогодні становить 0.00409201 USD з ринковою капіталізацією $ 4.05M USD. Ціна WYAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Woman Yelling At Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.26K USD

- зміна ціни Woman Yelling At Cat протягом дня — +10.15%

- циркуляційна пропозиція – 989.98M USD

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