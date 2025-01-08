Сьогоднішня ціна Wolt (WOLT)

Поточна ціна Wolt (WOLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.30K USD. Ціна WOLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wolt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 541.96 USD

- зміна ціни Wolt протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

Отримуйте оновлення цін WOLT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WOLT.