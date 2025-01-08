Ціна Wolt (WOLT)
Поточна ціна Wolt (WOLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.30K USD. Ціна WOLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wolt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 541.96 USD
- зміна ціни Wolt протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wolt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wolt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wolt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wolt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-36.67%
|60 днів
|$ 0
|-50.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wolt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+10.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WOLT Dog, memecoin Gagaverse team. Introducing the newest memecoin powered by the unstoppable spirit of a heroic dog! Meet WOLT — bold, fearless, and ready to shake up the crypto world. Combining the charm of memes with the power of decentralized finance, WOLT is not just a coin, but a movement. Memecoin - Dog $WOLT @woltcoineth Gaga's team $GAGA (GAGAVERSE) @gagacoin_eth @rinocoineth $RINO and more soon!
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