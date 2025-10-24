Інформація щодо ціни WolfWifBallz (BALLZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00005198 $ 0,00005198 $ 0,00005198 Мін. за 24 год $ 0,00005367 $ 0,00005367 $ 0,00005367 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00005198$ 0,00005198 $ 0,00005198 Макс. за 24 год $ 0,00005367$ 0,00005367 $ 0,00005367 Рекордний максимум $ 0,080777$ 0,080777 $ 0,080777 Найнижча ціна $ 0,00003315$ 0,00003315 $ 0,00003315 Зміна ціни (за 1 год) +0,54% Зміна ціни (1 дн.) +2,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,17%

Актуальна ціна WolfWifBallz (BALLZ) становить $0,00005346. За останні 24 години BALLZ торгувався між мінімумом у $ 0,00005198 і максимумом у $ 0,00005367, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BALLZ становить $ 0,080777, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003315.

Що стосується короткострокових результатів, то BALLZ змінився на +0,54% за останню годину, +2,83% за 24 години та на +2,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WolfWifBallz (BALLZ)

Ринкова капіталізація $ 53,46K$ 53,46K $ 53,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,46K$ 53,46K $ 53,46K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WolfWifBallz — $ 53,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALLZ — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,46K.