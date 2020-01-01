Токеноміка WolfSafePoorPeople (WSPP) Дізнайтеся ключову інформацію про WolfSafePoorPeople (WSPP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WolfSafePoorPeople (WSPP) What Is WolfSafePoorPeople (WSPP)? WSPP is a token that fans use to help each other with the world's poor with blockchain technology and running on Binance Smart Chain. What makes WolfSafePoorPeople different from every other Token? We are a team of experienced blockchain developers and are willing to dedicate your time to take this project to the next level, so we can reduce poverty in the world by helping each other! What Is Mission ? Our mission is to make the world's eyes open that humans are social creatures who are very dependent on others.For this reason, forming a good ecosystem with cryptocurrency masters will make it easier for us to help every poor person in the world. What IS Vision ? Our vision is to reduce poverty in the world by means of which everyone has the right to have WSPP tokens that can be stored in their wallets. That way, it has helped our program in reducing poverty so that price changes will take effect as planned. After that our next program will make a large donation to every poor person in the world regardless of which country. Офіційний вебсайт: https://wolfsafepoorpeople.com/ Купити WSPP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WolfSafePoorPeople (WSPP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WolfSafePoorPeople (WSPP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 276,59K $ 276,59K $ 276,59K Загальна пропозиція: $ 50 000,00T $ 50 000,00T $ 50 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 13 542,39T $ 13 542,39T $ 13 542,39T FDV (повністю розведена вартість): $ 1,02M $ 1,02M $ 1,02M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну WolfSafePoorPeople (WSPP)

Токеноміка WolfSafePoorPeople (WSPP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WolfSafePoorPeople (WSPP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WSPP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WSPP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WSPP, досліджуйте ціну токена WSPP в реальному часі!

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